Tiro a volo: Europei; coppia umbra è oro nel Mixed Trap Junior

C'è una coppia dell'Umbria sul gradino più alto del podio della gara di Mixed Team di Fossa Juniores degli Europei di tiro a volo. A vincere, dopo il 138/150 delle qualificazioni, sono stati infatti la ternana Giorgia Lenticchia e il perugino Valentino Curti che hanno dovuto fare ricorso a uno spareggio, finito 5-4 per la coppia azzurra, con i tiratori della Repubblica Ceca Martina Matejkova e Jacub Kostelecky. Bronzo agli spagnoli Villaruba-Fernandez.

"E' stata una gara impegnativa, soprattutto la finale, però siamo stati bravi ed abbiamo tenuto botta - il commento di Giorgia Lenticchia -. Io e Valentino siamo entrati in pedana per il medal match consapevoli che i nostri avversari non ci avrebbero fatto sconti e così è stato, ma insieme ci siamo dati la giusta carica". Euforico Curti: "questa è la mia prima trasferta all'estero e averla onorata con una medaglia d'oro è una bellissima sensazione".

Da venerdì, e fino a martedì 26, agli Europei di Osijek sarà la volta della Fossa Senior con, fra gli altri, i medagliati olimpici Jessica Rossi, Giovanni Pellielo e Massimo Fabbrizi tra le file degli azzurri in gara.



