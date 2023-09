"La Regione Umbria si sta adoperando per cercare di rispondere all'esigenza di accoglienza dei migranti e per ora sta riuscendo a dare una risposta esaustiva": a dirlo è la presidente Donatella Tesei, Lega.

Sottolineando la collaborazione in corso "con le autorità competenti e la prefettura".

"Quanto ad eventuale Cpr, è argomento di competenza della stessa prefettura. Che dovrà valutare se realizzarlo ed eventualmente dove" conclude Tesei.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA