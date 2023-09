Taxi con 2 chili e mezzo di hascisc e 62 mila euro sulla E45

Due chili e mezzo di hascisc e oltre 62 mila in contanti sono stati trovati dalla polizia stradale all'interno di un taxi che viaggiava lungo la E45, nei pressi di Todi. Il conducente è stato arrestato.

Mentre erano impegnati negli ordinari servizi di vigilanza lungo la E45, gli agenti del distaccamento della polizia stradale di Todi hanno notato il taxi che procedeva con un'andatura incerta; insospettiti, hanno quindi deciso di fermarlo per sottoporre il conducente ad un controllo.

L'uomo - un cittadino italiano di 54 anni - ha fermato il veicolo nei pressi di un'area di servizio.

Alla richiesta di esibire i documenti, gli agenti hanno notato un certo nervosismo ed hanno deciso di sottoporlo a perquisizione - estesa anche al veicolo - che ha dato esito positivo.

Infatti, all'interno del portabagagli, i poliziotti hanno trovato cinque panetti da 500 grammi l'uno contenenti hascisc e, all'interno di una busta, 61.300 in contanti, ritenuti probabile provento dell'attività di spaccio.

Inoltre, altri 1.105 euro sono stati trovati all'interno del marsupio del 54enne.

L'uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e, su disposizione del pubblico ministero, trattenuto nelle celle di sicurezza in attesa del rito per direttissima con il quale è stato convalidato l'arresto e disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Lo stupefacente, il denaro e i tre telefoni cellulari in suo possesso sono stati sottoposti a sequestro.



