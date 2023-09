Masset presidente onorario Riserva biosfera Monte Peglia

Christian Masset, già ambasciatore di Francia in Italia, assume la presidenza onoraria della riserva della biosfera Unesco del Monte Peglia. "Ho partecipato a più convegni promossi da questo organismo, tutti di speciale qualità, e la considero esemplare, nata dalla iniziativa puramente privata di cittadini che hanno fatto propri gli obiettivi dell'Accordo di Parigi" ha commentato.

Per Masset la riserva - si legge in un suo comunicato - "dimostra la visione che occorre avere per attuare e governare le transizioni climatiche". "Ringrazio molto il presidente Francesco Paola" ha aggiunto.

"Le idee e l'ambizione che abbiamo sono di contribuire alle strategie climatiche e agli sforzi prima di tutto culturali che devono realizzarsi su scala globale, per governare l'attuale fase che è fatta di crisi ma anche di opportunità e di un senso aggiornato e nuovo dei diritti umani e universali, ricordato più volte dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella anche nell'appello sottoscritto con altri capi di Stato che evidenzia l'urgenza priva di precedenti di azioni efficaci sul clima" ha spiegato Francesco Paola. Il quale riferendosi a Masset ricorda come abbia visitato la riserva della biosfera Unesco dell'Umbria il 16 dicembre 2020, per il quinto anniversario dell'accordo di Parigi, tenendo una lectio magistralis sui temi "Mutazioni climatiche e relazioni internazionali" e su "Clima e diritti umani". "Desideriamo dare attuazione - ha detto ancora Paola - agli obiettivi per i quali la riserva è nata, e venne istituita, che sono quelli di operare per l'attuazione e il rafforzamento dell'Accordo di Parigi, di favorire la coesione, con un forte senso delle istituzioni nazionali ed internazionali, ponendo la scienza, i giovani, l'impresa sostenibile al centro sempre di questi sforzi. La coesione ai tempi delle mutazioni climatiche dev'essere a tutti i livelli speciale e straordinaria e deve mobilitare tutte le energie, e siamo specialmente grati a sua eccellenza Christian Masset per la qualità dell'incoraggiamento che sempre ha voluto darci".



