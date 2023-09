La giunta approva il progetto di fattibilità per il Curi

La giunta comunale di Perugia, su proposta dell'assessore allo sport Clara Pastorelli, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all'adeguamento statico/sismico e alla riqualificazione dello stadio comunale Curi per un importo complessivo di 5,3 milioni.

Contestualmente, su proposta dell'assessore al bilancio Cristina Bertinelli, è stata approvata una variazione al bilancio 2023-25 prevedendo di finanziare la spesa con un mutuo. In particolare, sarà presentata un'istanza di ammissione al contributo in conto interessi di cui al bando "Sport Missione Comune" dell'Istituto per il credito sportivo.

L'intervento previsto - spiega l'ente - riguarda l'adeguamento statico-sismico delle tribune Est e Ovest e della Curva Sud dello stadio Curi e la riqualificazione del campo da gioco e dei servizi igienici per il pubblico e viene inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025.



