La guardia di finanza sequestra 20 chili di droga a Terni, un arresto

E' stato trovato in possesso di oltre 20 chilogrammi di droga, fra hascisc e marijuana, un trentunenne di Terni che è stato arrestato dalla guardia di finanza.

Le fiamme gialle del gruppo di Terni, nel corso di un servizio di controllo del territorio in una specifica zona della città, hanno individuato i movimenti sospetti di un uomo, noto ai militari, il quale, dopo essere stato fermato, è stato trovato in possesso di una modica quantità di stupefacente.

I militari hanno però notato il suo atteggiamento nervoso e preoccupato ed hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare che ha consentito di trovare, in un armadio, 145 panetti e 23 ovuli di hascisc per un totale di oltre 14.5 chilogrammi e sei buste di cellophane e diversi involucri più piccoli di marijuana per un totale di oltre 5.5 chili, un bilancino di precisione, materiale da confezionamento e 575 euro presumibilmente provento dell'attività di spaccio.

Nel corso dell'attivtà per il contrasto allo spaccio di droga svolta dalla guardia di finanza di Terni quest'anno, sono state denunciate a piede libero otto persone e 59 sono state segnalate agli uffici territoriali di governo.



