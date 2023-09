Danneggiò la stele di Nassiriya ad Attigliano, denunciato

E' ritenuto il presunto responsabile del danneggiamento della stele di Nassiriya avvenuto ad Attigliano (Terni) nell'agosto scorso, un uomo di 32 anni, residente del Viterbese, già indagato in passato per altri reati, che è stato denunciato a piede libero dai carabinieri.

La lapide - installata dal Comune nel 2004 in via Garibaldi, a ricordo dei 19 caduti della strage di Nassiriya - la mattina del 9 agosto era stata trovata a terra. Danneggiati anche un muretto in tufo posto ai margini della via ed alcuni segnali stradali.

L'analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza comunale ha consentito ai militari di ricostruire la vicenda e di identificare del presunto responsabile. L'uomo che ha danneggiato il monumento, intorno alle 3.00 di notte, era in evidente stato di alterazione, probilmente ubriaco, vista la sua andatura barcollante.



