Anche gli chef a scuola con Sharper, la notte dei ricercatori

Con vari pre-eventi e la novità di Ricercatori a scuola - Sharper chef, il format scolastico della scienza in cucina, l'Università degli Studi di Perugia apre le porte con Sharper, la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. L'evento di divulgazione scientifica è previsto per venerdì 29 settembre e oltre Perugia, con palazzo Murena sede del rettorato ed i Dipartimenti di Scienze farmaceutiche, di Matematica e informatica e di Fisica e geologia, vedrà coinvolti anche il lago Trasimeno e la città di Terni.

Il programma conta una cinquantina di appuntamenti, presentati a palazzo Murena dal rettore Maurizio Oliviero, dal direttore generale Anna Vivolo, da Stefano Brancorsini delegato per la sede di Terni, da Paola De Salvo e Stefano Capomaccio membri del comitato scientifico, da Marta Boriosi dirigente dell'alberghiero Patrizi-Baldelli-Cavallotti di Città di Castello e da Leonardo Alfonsi, titolare di Psiquadro.

"Per noi non è un evento qualsiasi", ha detto Oliviero definendo Sharper "la più importante iniziativa di divulgazione scientifica".

Il rettore nell'occasione ha sottolineato l'importanza della ricerca "che deve essere strumento di rimozione delle diseguaglianze".

Durante gli eventi (su sharper-night.it/sharper-perugia il programma completo) grande attenzione sarà rivolta anche al tema dell'intelligenza artificiale.

La novità più grande è stata comunque definita il coinvolgimento della scuola in ambito gastronomico. Apprendisti chef del polo di Città di Castello si sfideranno infatti ai fornelli guidati dai ricercatori dell'Università degli Studi di Perugia.

A Terni sono invece previsti eventi che intrecciano musica, biologia e ingegneria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA