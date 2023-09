Sindaco Terni, pronti ad accogliere i migranti

Terni "è pronta" ad ospitare alcuni dei migranti in arrivo in questi giorni in Italia. Ad annuncialo il sindaco Stefano Bandecchi tramite il sito Tag24. "A noi non ci hanno mandato tanta gente, è anche vero che l'Umbria non ha tanti soldi, ma le assicuro che noi non avremmo problemi, se ci mandano migranti gli accoglieremo a braccia aperte e li faremmo diventare una risorsa" ha spiegato.

"Già lo so che la mia proposta non andrà bene né alla destra, che non conosce la parola ospitalità e difende una presunta 'purezza' degli italiani, né alla sinistra perché voglio far lavorare gli immigrati. Ma io tiro dritto perché sto al centro e il resto non mi interessa" ha quindi sottolineato Bandecchi con l'Ansa. "Non ci trovo nulla di strano - ha sostenuto - nel metterci a disposizione, come città, di fronte ad un problema di portata nazionale come questo. Diciamo a tutti i partner europei che devono farsi carico e accogliere e poi noi ci rifiutiamo? Noi intanto dobbiamo attivarci per risolvere le cose e decidere con l'Europa qual è la linea migliore. Terni - spiega Bandecchi - può accogliere alcune di queste persone. Ma va chiarito un concetto: lo Stato gli dà da mangiare e dormire, noi vogliamo utilizzarle per i lavori che servono nella nostra città. Ho sempre detto di essere favorevole al 'lavoro di cittadinanza', bene, questo invece è il 'lavoro di integrazione'. Li accogliamo ma per farli lavorare".



