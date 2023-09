'Premio America Giovani' a due laureati nell'ateneo di Perugia

Un nuovo, riconoscimento per due laureati dell'Università degli Studi di Perugia: Luca Lupparelli e Massimiliano Trampolini, in virtù degli eccellenti risultati conseguiti nel loro corsi di studio presso l'ateneo perugino, hanno ottenuto il "Premio America Giovani", rilasciato dalla Fondazione Italia-Usa, con sede a Roma.

Oltre alla pergamena di premiazione, hanno anche ottenuto una borsa di studio a copertura totale per fruire gratuitamente del master on-line esclusivo della Fondazione Italia Usa in "Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy".

La cerimonia di consegna del riconoscimento, che ha visto la presenza di ragazze e ragazzi provenienti da atenei di tutta Italia, si è svolta a Roma, a Montecitorio, sede della Camera dei deputati, nell'Aula dei gruppi parlamentari.

Il "Premio America Giovani" per il talento universitario, riconoscimento nazionale ai neolaureati di eccellenza delle università nazionali italiane, vuole valorizzare, ogni anno, 1.000 talenti del Paese con percorso universitario di eccellenza in discipline di interesse della Fondazione, per sostenerli concretamente nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazionali.

Lupparelli ha concluso il suo percorso universitario con la laurea magistrale in Italianistica e Storia europea presso il dipartimento di Lettere, Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne dell'ateneo perugino, relatori i professori Luca La Rovere e Paolo Raspadori, mentre Trampolini ha terminato il suo percorso universitario con una tesi in Management pubblico, relatrice la professoressa Alessandra Pioggia, presso il dipartimento di Scienze Politiche.



