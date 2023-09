Knox non sarà in Italia per nuovo procedimento in Cassazione

Amanda Knox non sarà in Italia per l'udienza della Cassazione che esaminerà la sua richiesta di annullare la condanna subita per calunnia a Patrick Lumumba. "Il procedimento sarà in camera di consiglio e senza le parti. E poi Amanda è in attesa del secondo figlio..." ha spiegato all'ANSA l'avvocato Carlo Dalla Vedova, suo difensore dalle fasi iniziali dell'indagine per omicidio. Accusa dalla quale è stata definitivamente assolta.

E' stata la stessa Knox a chiedere di presentare l'istanza per annullare la sentenza di condanna. "Ha sempre considerato ingiusta - ha detto ancora Dalla Vedova - l'accusa di calunnia perché ritiene di non avere commesso quel reato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA