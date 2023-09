Da Anci Umbria sostegno al Marocco, servono medicine e coperte

Non vestiti o generi alimentari, ma medicine, coperte, tensostrutture, denaro e creare una rete di professionisti per aiutare nella ricostruzione: sono queste le principali necessità per il post-sisma in Marocco, secondo quanto emerso durante un incontro, che si è tenuto nella sede del Comune di Deruta, con i rappresentanti delle comunità marocchine in Umbria, promosso dal presidente di Anci Umbria Michele Toniaccini. Presenti anche Silvio Ranieri, segretario generale Anci Umbria, Paolo Scura, presidente regionale Croce Rossa, e Claudio Serrani, presidente regionale Rosa dell'Umbria.

Nel corso dell'incontro Mustapha Azzab, in rappresentanza dell'associazione comunità marocchina in Umbria, ha chiesto un sostegno fattivo per la ricostruzione di case e fabbricati mentre Hadi, rappresentante regionale del comitato dei centri culturali islamici, ha sottolineato che servono beni come medicine, coperte e tensostrutture per affrontare l'inverno.

"Sono certo che i sindaci umbri sono pronti ad intervenire con lo spirito di unità, di condivisione che ci ha sempre tenuti uniti e che ci ha distinto anche nei momenti più difficili e drammatici dell'emergenza sanitaria. Mercoledì 20 settembre porterò all'Ufficio di presidenza anche questo punto.

Discuteremo e ci confronteremo sul come agire, come portare il nostro supporto concreto alle popolazioni colpite dal sisma e per i nostri concittadini che si trovano in Italia e che magari hanno bisogno di un supporto da parte delle istituzioni", ha affermato infine Michele Toniaccini.



