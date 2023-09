A Sant'Anatolia di Narco il 'Trionfo della Canapa'

Raccontare, attraverso una serie di attività, il presente e il futuro di una risorsa straordinaria e dai mille utilizzi come la pianta della canapa: è l'obiettivo dell'evento che si terrà sabato 23 e domenica 24 settembre a Sant'Anatolia di Narco, dal titolo "Trionfo della Canapa".

Organizzato e promosso dall'amministrazione comunale e dal Museo della canapa, momento centrale dell'evento sarà il convegno "Nuove frontiere della bioedilizia", che si terrà sabato nel convento di Santa Croce, patrocinato dal Dipartimento di ingegneria civile e ambientale dell'Università degli studi di Perugia, Dipartimento di strutture per l'Ingegneria e l'architettura dell'Università di Napoli Federico II, dalla Fondazione e dall'Ordine degli ingegneri della provincia di Perugia, dal Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Perugia e dalle due storiche associazioni dedicate alla canapa in Italia, Federcanapa e Assocanapa. Un momento di confronto tra esperti nazionali e internazionali chiamati a dibattere su ricerche e nuove esperienze che ruotano intorno ai materiali di origine naturale impiegati nell'edilizia e alle loro potenziali applicazioni in zona sismica, con un'attenzione particolare alla canapa.

A seguire, alle 18.30, sarà inaugurata al Museo della canapa, la mostra "Iron", composta da 19 opere d'arte donate al museo dagli artisti, sviluppate intorno ad un unico tema: il ferro da stiro. In entrambi le giornate non mancheranno attività tra le vie di Sant'Anatolia di Narco e nel territorio all'insegna del benessere e del vivere sano. L'Associazione Pronarco curerà le degustazioni all'interno del paese, mentre all'interno del PalaCanapa sarà possibile conoscere esperti e produttori di canapa per utilizzo tessile, alimentare, cosmetico ed edilizio.

Molti gli appuntamenti anche per i più piccoli, che si terranno sempre al Museo della canapa, o per gli amanti della natura, come passeggiate, trekking, escursioni in bike e attività olistiche.



