A Gualdo Cattaneo si simula un sisma del quinto grado

Scatterà alle 8.00 di mattina di venerdì 22 settembre, a Gualdo Cattaneo, l'esercitazione di protezione civile "Gualdus captaneorum 2023", simulazione d'intervento in caso di terremoto che vedrà decine di volontari mettere in campo e testare, tutte le procedure idonee a gestire la situazione d'emergenza.

L'esercitazione è organizzata dai Collegi dei geometri di Perugia e Terni, dal Comune di Gualdo Cattaneo, dal gruppo comunale di protezione civile Gualdo Cattaneo 2010 e dall'Associazione geometri volontari per la sicurezza e la protezione civile. "Un'iniziativa - ha commentato il presidente del Collegio dei geometri di Perugia, Enzo Tonzani - con la quale la nostra categoria si pone nuovamente al servizio della popolazione, mettendo generosamente a disposizione le proprie competenze professionali".

L'esercitazione simulerà il verificarsi di un sisma di grado 5 della scala Richter, con epicentro a Gualdo Cattaneo. Lo scenario simulato vedrà l'ipotetico danneggiamento e crollo di fabbricati civili e industriali, oltre a dissesti idrogeologici che causeranno l'esondazione di torrenti e corsi d'acqua. Circa mezz'ora dopo la scossa il sindaco attiverà il Centro operativo comunale, per intervenire a supporto della popolazione colpita, e avvierà una comunicazione costante con Regione e Prefettura.

Inizieranno quindi a sopraggiungere le prime squadre di soccorritori e volontari, ciascuno con un preciso compito da svolgere. I geometri e tutte le professioni tecniche saranno impegnati nella valutazione dell'impatto e dell'agibilità delle strutture con relativo censimento danni.

All'esercitazione collaboreranno: Protezione civile Regione Umbria, i vigili del fuoco di Perugia, Croce rossa italiana, funzionari di Anci Umbria Prociv, Prefettura, Provincia e Questura di Perugia, carabinieri, carabinieri forestali, guardia di finanza. Nell'ambito dell'esercitazione, sabato 23 settembre alle 9.30, al parco Acquarossa di Gualdo Cattaneo si terrà il convegno "Dagli studi di previsione dei fenomeni sismici alla gestione dell'emergenza", che si aprirà con i saluti istituzionali, tra cui quelli del ministro Nello Musumeci. A concludere il sindaco di Gualdo Cattaneo, Enrico Valentini e Enzo Tonzani.



