Rissa a Perugia nella zona della stazione, due arresti

Due giovani stranieri, uno dei quali rimasto ferito a una mano e al volto, sono stati arrestati dalla polizia in seguito a una rissa avvenuta domenica notte a Perugia, nei pressi di piazza del Bacio.

Durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti della questura perugina hanno notato la rissa tra alcuni cittadini stranieri e sono intervenuti per riportare i presenti alla calma.

Mentre alcuni dei partecipanti sono riusciti a fuggire, i poliziotti hanno fermato un cittadino della Guinea, di 25 anni, già indagato in passato, il quale - spiega la questura - ha riferito che uno dei suoi aggressori era armato di coltello ed era fuggito in direzione via Canali. Grazie alla descrizione fornita e alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, gli agenti sono riusciti ad identificarlo come un cittadino tunisino, anch'egli noto alle forze di polizia, che è stato in seguito rintracciato dal personale delle Volanti e accompagnato in questura. Il 25enne, invece, ferito ad una mano e al volto, è stato portato in ospedale, dove è stato medicato e poi dimesso.

Entrambi sono stati arrestati per il reato di rissa aggravata e lesioni personali aggravate. Sono in corso ulteriori indagini finalizzate ad identificare le altre persone che hanno preso parte alla rissa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA