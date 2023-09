Messo ai domiciliari per una serra di marijuana in casa

Un vaso con una pianta di marijuana messo sul balcone di casa ha portato i carabinieri di Tavernelle e Panicale, a perquisire l'appartamento preso in affitto da un italiano di 20 anni che è stato arrestato, ai domiciliari. In casa i militari - è detto in un loro comunicato - hanno infatti trovato una serra artigianale, luci ultraviolette e sistemi di irrigazione per la coltivazione di sei piante di marijuana.

I militari sono intervenuti dopo avere notato un via vai ritenuto sospetto da un appartamento in una zona popolare della frazione. Nel corso dei servizi di osservazione i carabinieri hanno notato l'affittuario mettere sul balcone il vaso con la pianta di marijuana e uscire di casa. I carabinieri lo hanno bloccato nel cortile per poi perquisire l'appartamento che ha portato a sequestrare anche un bilancino elettronico di precisione oltre a cento grammi di hascisc suddivisi in dosi e materiale ritenuto necessario al confezionamento in dosi della droga.



