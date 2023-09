Lega, la Regione si attivi contro l'immigrazione clandestina

"La Regione Umbria può fare la sua parte in sinergia con il governo per arginare il fenomeno dell'immigrazione clandestina: è necessario attivarsi mettendo in campo ogni iniziativa possibile, anche valutando l'opportunità di istituire sul territorio un centro di permanenza per i rimpatri": a intervenire è il consigliere regionale della Lega Manuela Puletti che annuncia la presentazione di un'interrogazione di cui è prima firmataria e "sottoscritta anche dai colleghi Valerio Mancini e Marco Castellari".

"In un contesto di vera emergenza come quello attuale - spiega Puletti - sarebbe auspicabile l'intervento di tutte le istituzioni, ognuna per le proprie competenze, affinché il fenomeno dell'immigrazione clandestina possa essere combattuto.

La questione è oggi al centro del dibattito politico nazionale e internazionale, ma sono anni che il segretario federale della Lega Matteo Salvini ha lanciato l'allarme, riuscendo, in veste di ministro degli Interni, a mettere in campo strumenti efficaci". "Da tempo la Lega prima e il centro destra poi, stanno cercando di coinvolgere la Comunità europea nell'affrontare insieme all'Italia una vera piaga sociale. Nel suo ruolo di ministro degli Interni Matteo Salvini ha agito senza indugio nell'approvare i decreti sicurezza, attuare il blocco degli sbarchi e imporre lo stop alle Ong fuorilegge".

"Il risultato di quel lavoro - prosegue Puletti - è sotto gli occhi di tutti ed è confortato dai numeri ufficiali: negli ultimi 10 anni il 2019 è stato quello con meno sbarchi sulle coste italiane e quello con meno morti e dispersi nel Mar Mediterraneo". "Dal palco di Pontida è stata ribadita la ferma volontà del partito su questo tema, auspicando che ogni regione possa disporre di un Centro di permanenza per i rimpatri".

"Oggi - conclude Puletti - l'auspicio è che in ogni regione ci sia un Cpr, un centro utile a consentire l'esecuzione del provvedimento di espulsione da parte delle forze dell'ordine. È necessario ammettere l'esistenza del problema ed affrontarlo, cercando soluzioni alternative. Sono certa che la presidente Tesei stia già attenzionando questa problematica nella sua delicatezza, in condivisione con le autorità preposte".



