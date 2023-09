Grandi numeri per la prima del festival del vino umbro

Quella appena archiviata per "UWine" è stata, per gli organizzatori, "una prima edizione di successo che è andata oltre ogni più rosea aspettativa".

Il festival del vino umbro ha chiuso la sua tre giorni (15-17 settembre) nel centro storico di Perugia con 10mila calici di vino consegnati e quasi 60mila presenze. Un pubblico ampio che ha visto coinvolti dai giovani agli adulti fino agli esperti del settore vitivinicolo. Uno dei compiti principali di UWine era proprio quello "di avvicinare le giovani generazioni al mondo vinicolo con l'approccio giusto, quello del bere sano e responsabile" come affermano i ragazzi dell'associazione Open Mind Perugia. Una partecipazione inaspettata ma che ripaga del lavoro fatto dagli organizzatori: Andrea Sannella (presidente di Open Mind), Edoardo Gentili, Jhoannes Wester Ebbinghaus, Nicolò Gobbi, Giuseppe Iannuzzo, Michelangelo Baldoni, Lorenzo Baldoni.

Un successo anche "virtuale" per la manifestazione che, grazie ai canali social, ha raggiunto più di un milione di persone con 3 milioni di interazioni da tutt'Italia. Un evento che non è stato però solo grandi numeri, visto il coinvolgimento della città, dei commercianti (da quelli del food fino alle altre categorie commerciali). Con al centro la promozione delle cantine umbre e dei loro vini, e le aziende vitivinicole che si sono dichiarate più che soddisfatte visto il fatto che molte hanno ricevuto le visite in cantina subito il giorno dopo la degustazione in centro storico. Le 33 cantine umbre provenienti da ogni parte della regione, con oltre 90 vini in assaggio, sono state quindi le grandi protagoniste di degustazioni e varie iniziative: street food, musica dal vivo, ma anche conferenze e talk con esperti del settore per gli incontri tematici coordinati da Umbria Radio. A completare l'offerta enogastronomica anche lo street food corner con i cinque food truck umbri. Positive poi anche le collaborazioni con il Love Film Festival (tante persone venerdì alla Sala dei Notari per la proiezione del film "The duel of wine"), con Cariarte Perugia e Fondazione Perugia (con il portacalice di UWine, e quindi con uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto per visitare la mostra "Nero Perugino Burri").



