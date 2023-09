Elisoccorso per ferito in incidente stradale a Norcia

Tre persone sono rimaste ferite in seguito a un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 685 alle porte di Norcia. Per estrarle dall'abitacolo, insieme a un quarto occupante rimasto praticamente illeso, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento Valnerina.

I quattro erano rimasti incastrati nella vettura. Una volta estratti dai vigili del fuoco sono stati assistiti dal personale del 118. Due di delle persone coinvolte - riferiscono gli stessi vigili del fuoco - sono state poi trasportate all'ospedale di Spoleto, mentre per una è intervenuto l'elisoccorso per il trasferimento a Terni. La quarta - riferiscono sempre i vigili del fuoco - non presentava invece traumi ritenuti rilevanti.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA