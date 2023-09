'Decantare - Storie di musica e vino' alla Cantina Caprai

Un evento che unisce musica, vino, cultura e sostenibilità in una esperienza multisensoriale. E' ancora tempo di "Decantare - Storie di musica e vino" che, dopo il grande successo dello scorso anno, torna per la seconda edizione.

Domenica 24 settembre (dalle ore 17.30) la Cantina Arnaldo Caprai di Montefalco farà da cornice alla musica nuda e autentica dei cantautori Antonio Maggio e Dente, con la partecipazione straordinaria di Mauro Ottolini, trombonista, compositore e direttore d'orchestra jazz.

Lo scorso anno, alla prima edizione, il versatile artista salentino Antonio Maggio, insieme a William Greco al pianoforte e Daniele Di Bonaventura al bandoneon, aveva presentato il progetto musicale "Maggio canta Dalla".

Maggio è un vero e proprio portavoce della musica d'autore italiana, reduce da numerosi riconoscimenti e vittorie importanti come quella al Festival di Sanremo nella categoria "Giovani". Il 24 marzo 2023 è uscito il suo nuovo album dal titolo "Maggio".

Sarà ancora lui ad introdurre musicalmente i due ospiti di quest'anno. Tra i capostipiti della musica indie italiana, i testi di Dente sono caratterizzati da straordinari giochi di parole. L'ultimo progetto discografico è uscito nel 2023, dal titolo "Souvenir". Ottolini invece è compositore e arrangiatore non solo per i progetti a suo nome, ma anche per importanti formazioni jazz, rock, pop e avant-garde.

Il format, ideato dallo Studio Magda di Foligno, nasce dal duplice significato della parola decantare. Il primo è quello di sottoporre il vino ad un periodo di riposo e chiarificazione. Il secondo è quello di celebrare. Celebrare, in questo caso, la bellezza, l'arte, l'amore, la terra e la musica stessa.

Il biglietto di ingresso all'evento, in prevendita sulla piattaforma Dice, oltre al concerto al tramonto di tre musicisti comprenderà anche la degustazione delle etichette più rappresentative della Cantina Caprai (due calici), accompagnata da una proposta di finger food gourmet. Alle 18.30 con una passeggiata si arriverà alla "Terrazza del Sagrantino" dove si svolgerà il concerto al tramonto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA