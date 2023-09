A Gualdo Tadino una pubblica illuminazione nuova ed efficiente

In arrivo a Gualdo Tadino una pubblica illuminazione nuova, efficiente e sostenibile. Sono quasi 4.500 le sorgenti luminose di vecchia generazione che verranno riqualificate con tecnologia a led, il tutto con un risparmio energetico annuo di oltre 1.688mila kWh, corrispondenti al consumo medio annuo di 625 famiglie. Sono questi i dati del progetto di riqualificazione energetica progettato da Hera Luce per il Comune di Gualdo Tadino: un completo restyling di circa 13 mesi, che riconsegnerà ai cittadini un'illuminazione pubblica completamente riqualificata, più efficiente e sostenibile.

Grazie all'intervento di Hera Luce si procederà con la riqualificazione e sostituzione di 500 sostegni, saranno installati 26 nuovi quadri elettrici, sottoposti a manutenzioni i rimanenti 292, si interverrà riqualificando 6 chilometri di linee elettriche. Ma non solo: saranno compiute migliorie all'illuminazione interna del Palazzo comunale, saranno installati proiettori dedicati all'illuminazione della cinta muraria e della Torre, realizzata l'illuminazione di cinque attraversamenti pedonali e costruite due isole fotovoltaiche per la ricarica delle bici elettriche.

L'intervento più rilevante - spiega il Comune - sarà la riqualificazione di quasi 4.500 corpi illuminanti esistenti, che saranno ottimizzati con tecnologia led di ultima generazione, opportunamente progettati per soddisfare le diverse esigenze illuminotecniche imposte dalle normative vigenti, cui saranno aggiunti altri nuovi apparecchi per illuminare nuove aree. Le nuove luci permetteranno ogni anno di risparmiare oltre 1.688mila kWh, che corrispondono a una diminuzione di circa l'81% rispetto allo stato attuale. Le nuove luci non sono però positive solo per l'ambiente, infatti il led permette un miglioramento dell'illuminazione stradale sia in termini di uniformità che di comfort visivo, incrementando la percezione dei colori.

"Con questo intervento - commenta il sindaco Massimiliano Presciutti - diventiamo ancora di più un comune sostenibile ottenendo al contempo tre grandi risultati: risparmio energetico, tutela dell'ambiente e maggiore sicurezza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA