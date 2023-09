Risultati 'di prestigio' per il circolo canottieri Piediluco

Risultati prestigiosi per il circolo canottieri Piediluco ai campionati italiani di Società ed il trofeo delle regioni che, in abbinamento al meeting nazionale giovanile, si sono svolti sul bacino di Pusiano, in provincia di Como. Il presidente del sodalizio umbro Fabio Paparelli ha espresso soddisfazione per i traguardi raggiunti.

Nel trofeo delle regioni nella specialità del singolo cadetti F con Giorgia Ratini Silvi il circolo canottieri Piediluco ha conquistato un argento nel doppio cadetti maschile con Federico Angeletti e David Fedeli. "Risultati prestigiosi per la società gialloblù, mai prima è stato raggiunto un livello simile in queste categorie giovanili" sottolinea la stessa.

Valore aggiunto è considerato il settimo posto per il doppio cadette F misto di Lucrezia Natalini e Giada Poletti del circolo lavoratori Terni.

Nel campionato italiano di società ottime le prove del quattro di coppia misto under 17 dove Sarah Armeni, Giulia Savoncelli, Alessandro Angeletti e Filippo Cresta hanno raggiunto il settimo posto assoluto.

In finale B prime sempre Sarah Armeni e Giulia Savoncelli nel doppio e terzi in finale B il 4 di coppia composto sempre da Cresta e Angeletti con i fratelli Allegretti Francesco ed Alessandro.

Nel meeting nazionale giovanile affermazione con doppio oro per i cadetti David Fedeli e Federico Angeletti che vincono la loro serie sia nel due di coppia che nel 4 misto.

Bronzo per le ragazze Lucrezia Natalini e Giorgia Ratini Silvi nel doppio. Quarto posto per la giovanissima Ludovica De Angelis nel 7.20 allievi B1.

Agli allenatori Riccardo Armeni e Fabio Infimo è andato "un grande plauso" del presidente Paparelli ha ringraziato i tecnici e tutti gli atleti "che con questi grandi risultati concludono in bellezza una stagione d'oro per il circolo canottieri Piediluco impreziosita dal bronzo ai campionati italiani juniores di Sebastiano Renzi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA