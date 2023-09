Per il Sappe quelle di Terni 'violenze annunciate'

"Non ci sono più parole per descrivere le gravi condizioni di disagio lavorativo in cui versa la polizia penitenziaria": a denunciarlo è Fabrizio Bonino, segretario per l'Umbria del Sindacato autonomo del corpo dopo il suicidio di un detenuto nel carcere di Terni che stava per essere trasferito dopo una rissa. "Le quotidiane grida d'allarme del Sappe continuano a rimanere incredibilmente inascoltate dai preposti vertici istituzionali: solo proclami e belle parole, ma, di concreto, il nulla. Queste sono violenze annunciate".

Per Bonino "è scandaloso che nel 2023 vi siano ancora persone indegne che usano la violenza per cercare di sovvertire il sistema istituzionale all'interno dei penitenziari mirato alla risocializzazione del detenuto, ma in rispetto delle regole".

Donato Capece, segretario generale del Sappe, esprime ai poliziotti contusi a Terni "la solidarietà e la vicinanza" del sindacato ed evidenzia come "le intolleranze dei detenuti ed i gravi episodi da loro provocati sono sintomatici del fatto che le tensioni e le criticità nel sistema dell'esecuzione della pena in Italia sono costanti". "Ed è una tragedia - aggiunge - che un uomo in carcere si tolga la vita, sempre e comunque. La situazione è diventata allarmante per la polizia penitenziaria, che paga pesantemente in termini di stress e operatività questi gravi e continui episodi critici. Servono risposte ferme da parte del Dap, anche destinando carceri dismesse come l'Asinara e Pianosa per contenere quei ristretti che si rendono protagonisti di gravi eventi critici durante la detenzione".





