Passanti al percorso verde fanno salvare gattino in pericolo

La prontezza di alcune persone che stavano facendo attività fisica al percorso verde nella zona di Centova, a Perugia, e il successivo intervento dei vigili del fuoco hanno salvato un gattino rimasto incastrato sotto a una rete a ridosso del raccordo autostradale. Abbandonato o finito lì chissà per quale motivo. A richiamare l'attenzione dei passanti sono stati miagolii del piccolo animale. Dopo averlo individuato si sono resi conto di non poterlo raggiungere. Hanno quindi chiamato i vigili del fuoco che dal raccordo sono riusciti a raggiungerlo e a portarlo in salvo. Intervento concluso tra gli applausi di chi era al percorso verde.

