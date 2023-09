Lavori al Pozzo di San Patrizio di Orvieto

Lavori di messa in sicurezza al Pozzo di San Patrizio di Orvieto che resterà chiuso nelle giornate di lunedì 18 e martedì 19 settembre e di lunedì 25 e martedì 26 settembre.

Chiusure necessarie per consentire alcuni lavori all'interno della struttura, tra cui l'installazione dei corrimano e la nuova illuminazione. Le opere - tutte autorizzate dalla Soprintendenza alle belle arti dell'Umbria - si completano con le protezioni che sono state montate sui finestroni del pozzo.

Protezioni realizzate in rame da un fabbro artigiano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA