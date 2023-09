Landini a Perugia, aumentare i salari per tutti

"C'è un problema di fondo nel nostro paese che si chiama aumento dei salari per tutti e una riforma fiscale che non è quella che ha fatto il governo perché bisogna ridurre le tasse a chi le paga e combattere l'evasione fiscale": lo ha affermato a Perugia il segretario generale della Cgil Maurizio Landini ospite della Festa nazionale di Sinistra Italiana, "Proxima". "Salari a 5 e 6 euro l'ora sono paghe da fame - ha sottolineato - e quindi pensiamo che bisogna introdurre nel nostro paese anche un salario e orario minimo sotto il quale nessuno deve essere pagato. Questo significa affrontare il problema per 3-4 milioni di lavoratori che hanno paghe e orari inferiori". Dall'altra parte, sempre per il segretario, "c'è la necessità di fare una legge sulla rappresentanza per cancellare contratti pirata".

"Bonomi ha sbagliato perché il salario giusto è un salario minimo che ripristini un punto di verità", ha detto il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni nel corso del dibattito, commentando le dichiarazioni in assemblea del presidente di Confindustria.

"In questo paese - ha aggiunto - i salari sono andati indietro negli ultimi 30 anni e tutto il resto è corso in avanti a cominciare dal costo della vita. Bisogna intervenire su questo e sul lavoro povero - ha concluso - e stabilire che sotto una certa cifra non è lavoro ma sfruttamento. La proposta di salario minimo delle opposizioni va in questa direzione".



