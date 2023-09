A 'Fili di trama' un ritratto ricamato del Perugino

Un ritratto ricamato del Perugino è una delle principali attrazioni dell'undicesima edizione di "Fili in trama", la Mostra internazionale del merletto e del ricamo di Panicale, dedicata proprio al "Divin pittore", che si chiude domenica 17. La ricamatrice Marcella Barchiesi di Monte Roberto (Ancona) ha realizzato una speciale versione dell'autoritratto del pittore custodito nel Collegio del Cambio di Perugia e il risultato, vista la tridimensionalità e la policromia con tanto di sfumature ed effetti, è stato molto apprezzato dai tanti visitatori.

"Un lavoro per il quale ci sono volute alcune ore ogni sera per due settimane - spiega l'autrice - realizzato con la tecnica del Macramè. Il problema è che fino all'ultimo non si sa mai che resa può avere un'opera così complessa, soprattutto se si riescono a cogliere le espressioni del volto".

E' solo una, questa, delle tante storie di maestre ricamatrici che si sono intrecciate nella giornata centrale del festival, organizzato dal Gal Trasimeno-Orvietano e dall'associazione "La Trama di Anita", che ha saputo regalare anche un riuscitissimo concerto di fuselli interpretato dalle rappresentanti delle scuole di ricamo presenti, accompagnate dall'animazione in costume, dalle musiche e dalle danze medievali del gruppo storico "Gli orti di mecenate" di Castiglione del Lago. Altro punto di forza per curiosi e turisti la nutrita offerta di laboratori organizzati nelle piazzette e nelle botteghe panicalesi anche per i più profani: dalla realizzazione di porta aghi o portaoggetti al confezionamento di scatole a bauletto cucite, dalle incursioni nel mondo della ceramica abbinata ai merletti, alle iniziative dimostrative per i bambini. Ed è proprio per i più piccoli che i circa 60 espositori organizzano con particolare attenzione nella giornata conclusiva di domenica 17 diversi momenti di gioco e approfondimento.



