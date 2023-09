Telemedicina sempre più usata per diabetologia a Perugia

Una paziente affetta da diabete di tipo 1 che per motivi di studio vive in Germania, grazie alla telemedicina ha potuto fare una visita di controllo e il corso di carbo - counting (tecnica di conteggio della quantità di carboidrati nei cibi per valutare l'esatta dose di terapia necessaria) a quasi 1.500 chilometri di distanza con il centro di riferimento regionale per il diabete in età evolutiva dell'Azienda ospedaliera di Perugia. Anche un altro, negli Stati Uniti, si è sottoposto a un controllo di routine a distanza con la sua abituale equipe di cura grazie alla stesso tecnologia.

Il centro di riferimento regionale, afferente alla clinica pediatrica diretta dal professor Alberto Verrotti, segue circa 200 ragazzi con diabete e fin dall' esordio clinico gestisce il bambino con approccio multidisciplinare integrato grazie ad un'equipe specializzata composta da medici, infermieri, dietista, psicologo e assistente sociale con l'obiettivo di educare il paziente a raggiungere elevati livelli di autogestione.

L'Azienda ospedaliera ricorda che il giovane paziente con diabete, oggi, è spesso portatore di un sensore per il monitoraggio del glucosio da interstizio e di un microinfusore.

I valori di glicemia rilevati arrivano via bluetooth ad un lettore e grazie alla rete, ai cloud e alle app vengono visualizzati nei lettori dei familiari e dall'equipe.

"La possibilità di vedere i dati a distanza dal paziente ha permesso la strutturazione del follow up in telemedicina che ha trovato larga applicazione in diabetologia pediatrica" spiega la dottoressa Maria Giulia Berioli, referente del centro regionale.

"I bambini con Dm1 - spiega il prof. Verrotti - dispongono di nuove opzioni terapeutiche, da un lato legate ai passi da gigante compiute dalla tecnologia e dall' altro alle nuove insuline che consentono un migliore controllo metabolico, quindi un miglioramento della qualità di vita. L'evoluzione dei sistemi di monitoraggio, ha inoltre consentito di implementare il controllo remoto a distanza e la telemedicina, nonché la valutazione dei parametri che hanno affiancato e integrato l'emoglobina glicosilata".



