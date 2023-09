Mauro Marzo Nuovo comandante della guardia di finanza di Terni

Il colonnello Mauro Marzo è il nuovo comandante provinciale della guardia di finanza di Terni.

Sostituisce il parigrado Livio Petralia, destinato ad altro incarico alla sede di Roma.

Il passaggio di consegne è avvenuto presso la caserma "Franco Petrucci", con una cerimonia, alla presenza dal comandante regionale Umbria, generale Alberto Reda, con la partecipazione di una nutrita rappresentanza di ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri in servizio a Terni, nonché delle sezioni Anfi e dei delegati Cobar.

Il comandante regionale - si legge in un comunicato delle fiamme gialle - ha espresso i ringraziamenti per l'opera prestata dal colonnello Petralia, che assumerà un nuovo incarico presso il ministero dell'Interno-Scuola di perfezionamento forze di polizia con sede a Roma, ed ha rivolto al colonnello Marzo un augurio di "buon lavoro", sottolineando l'importanza dell'incarico assunto.

Il nuovo comandante provinciale proviene dal nucleo speciale anticorruzione che ha sede a Roma.



