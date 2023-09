I Funk off per la chiusura di Uj Weekend a Terni

Sabato 15 e domenica 16 sono in programma le ultime due giornate di Uj weekend a Terni con l'appuntamento ormai tradizionale dei Funk off alla cascata delle Marmore, alle 11,30, e per i più piccoli con Uj4Kids domenica 17 alle ore 11 presso il circolo lavoratori Terni con il quartetto del progetto "Digital-jazz" e la Low budget orchestra entrambi del liceo musicale "F.Angeloni" di Terni.

Prosegue poi la programmazione nelle piazze del centro con Pedrito Martinez, Fred Wesley, Ray Gelato e la Swingers Orchestra, e nei club con il "Dear Dexter" sextet, Olivia Trummer e Nicola Angelucci, Francesco Bearzatti, Lorenzo Hengeller, Max Pirone, con Claudio "Greg" Gregori special guest nella giornata di domenica, e il Kaleidoscope Quartet, vincitore del Conad jazz contest, sabato 16 al Baravai.

Il 2023 di Umbria Jazz si concluderà con la trentesima edizione di Umbria Jazz Winter a Orvieto dal 28 dicembre al 1 gennaio 2024.



