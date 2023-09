Dalla Camera di commercio servizio per i nuovi imprenditori

Al via oggi 15 settembre il servizio di consulenza di primo orientamento e assistenza per aspiranti e neo imprenditori, frutto del protocollo d'intesa sottoscritto tra Camera di commercio dell'Umbria e associazione rotariana Virgilio 2090. Fra le attività che vengono messe in campo, grazie alle professionalità ed alle esperienze manageriali dei soci, una serie di azioni erogate in forma gratuita che vanno dall'attività di informazione e sensibilizzazione ad azioni di tutoraggio e di supporto tramite incontri mirati.

I tutor, soci rotariani di professionalità qualificata e con ampia esperienza in tema di organizzazione aziendale - si spiega in una nota della Camera di commercio -, aiuteranno gli imprenditori nell'analisi delle necessità della propria struttura, del posizionamento strategico, dell'ingresso nel mercato, del consolidamento organizzativo, della gestione e della valutazione delle problematiche finanziarie.

L'iniziativa è rivolta sia ad aspiranti imprenditori residenti in Umbria che intendano avviare nel territorio iniziative di sviluppo di prodotti e servizi sia a imprese già avviate o in fase di start up da non più di tre anni, appartenenti a qualsiasi settore di produzione di beni e servizi, operanti all'interno del territorio della Regione Umbria e la cui compagine sociale abbia un'età media inferiore o uguale a 35 anni.

Il servizio è accessibile, previo appuntamento, richiedendo un incontro B2B, compilando il modulo al link https://forms.gle/avdcaRCRSEkCwphZ9.

L'incontro viene fatto in presenza o in collegamento on line, in base alle disponibilità dei tutor dell'associazione Virgilio e delle caratteristiche dell'impresa richiedente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA