Anziano muore dopo essere stato investito a Campello

Un uomo di 87 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto nella zona delle fonti del Clitunno, nel comune di Campello dove era residente. Per ricostruire l'incidente sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.

Alla guida dell'auto un uomo, anche lui della zona, che si è fermato subito dopo l'investimento cercando di prestare i primi soccorsi. E' quindi intervenuto anche il 118 ed era stato allertato l'elisoccorso ma per l'ottantasettenne non c'è stato niente da fare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA