A Perugia tre giorni di sport contro il cyberbullismo

Tennis, padel, pickleball, badminton e tennistavolo. Non mancherà nulla nella tre giorni di Perugia, da oggi a domenica, in occasione del progetto "Net. Oltre le reti", realizzato da Centro sportivo italiano (Csi) e US Acli.

Un'iniziativa finanziata da Sport e Salute e dal Dipartimento per lo Sport. In Umbria si svolgeranno così gli ultimi game di un progetto che abbina sport e sociale, accendendo i riflettori su temi come fake news, cyberbullismo, dark web e linguaggio dell'odio.

Se infatti da un lato, presso il Pattol Club di Ponte Pattoli (Perugia), scenderanno in campo 24 squadre (per metà del Csi e per metà US Acli), impegnate ciascuna nei tornei in due delle cinque discipline di racchetta previste nel progetto, dall'altra non mancherà la promozione di attività di sensibilizzazione e testimonianze sui temi del bullismo e del cyberbullismo. A tal proposito sarà anche l'occasione per consegnare le targhe premio alle due società vincitrici (Teramo For Tennis Team del Csi e Bonacossa Milano per US Acli) per le migliori interviste del videocontest proposto sul tema del bullismo e cyberbullismo nello sport nell'ambito del Giffoni Experience.



