Verini, Governo deludente sulla situazione della E45

"Il Governo ha risposto in Senato alla interrogazione che avevamo presentato sulla situazione della E45, sulla scarsa continuità dei lavori e dell'attività di diversi cantieri, sulla mancanza di notizie chiare e aggiornate su cronoprogrammi. Tutte cose che continuano a causare disagi ad automobilisti, pendolari, turisti, autotrasportatori. Ma la risposta è stata deludente, limitandosi di fatto alla lettura di un quadro dei lavori in corso e di generiche scadenze": è quanto sostiene il senatore Walter Verini. "Cose che già conoscevamo, avendo contribuito negli anni, insieme alle Regioni e ai Comuni interessati, ad altri parlamentari, a forze sociali diverse, all'impegno per reperire e inserire nelle varie leggi di bilancio i necessari fondi per interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di una delle arterie più importanti e malmesse del Paese" aggiunge.

"Dichiarandoci non soddisfatti della risposta del Governo - dice Verini attraverso una nota -, abbiamo ribadito la necessità di rendere pubblico e aggiornato un cronoprogramma credibile, di muoversi su Anas per velocizzare e intensificare l'attività dei cantieri, sia quelli nel tratto umbro, sia quelli lungo il Verghereto sia quelli del cesenate e ravennate. E, con l'occasione, abbiamo anche ribadito la necessità di intervenire per garantire adeguate recinzioni che evitino e prevengano incidenti causati dal transito, frequente, di animali selvatici lungo l'arteria".



