'Utile novità' IT-alert per clienti del centro commerciale

Lungo le gallerie del centro commerciale di Collestrada, alle porte di Perugia, si è sentito chiaramente il suono del messaggio di It-Alert.

Quasi tutti i presenti (la struttura non era comunque particolarmente affollata) hanno preso in mano il proprio telefono cellulare per leggere il messaggio. Molti hanno parlato del sistema come "una utile novità". "A patto che funzioni nel tempo", è il commento di una signora che in quel momento stava pagando la spesa alla cassa.

A qualcuno, stando ai commenti dei passanti, non sono arrivate però notifiche. "Sarà colpa del mio smartphone, è vecchio...", ha detto un ragazzo facendo notare che su quello della compagna "l'sms di prova è arrivato puntuale".

Non solo giovani più tecnologici ma anche alcuni anziani, preparati e incuriositi, hanno atteso le 12 con il telefonino in mano. "Sono stati puntuali, nel giornale c'era scritto mezzogiorno e così è andata" hanno sottolineato.

Non è mancato qualche cittadino preso alla sprovvista. "Non ne ero a conoscenza", ha raccontato all'ANSA una ragazza appena uscita da un negozio sportivo. "Ho sentito un suono diverso ma parlando con altre persone ho capito di che si trattava" ha aggiunto.

C'è chi ha immortalato il momento con una foto o facendo uno screenshot del proprio telefono, inviando la foto nelle chat per scambiare subito opinioni con familiari e amici esprimendo curiosità per la novità.



