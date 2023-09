Sui telefoni accessi in Umbria il messaggio per testare IT-Alert

Alle 12.02 in punto i telefoni cellulari accesi in Umbria hanno ricevuto il messaggio per la sperimentazione di IT-alert, il nuovo sistema di allarme pubblico che consentirà di informare direttamente la popolazione della regione in caso di gravi emergenze e che andrà ad integrare le modalità di informazione e comunicazione già in uso.

Caratterizzato da un suono diverso dal solito ha proposto un testo in italiano e in inglese. "Questo è un MESSAGGIO DI TEST - ha riportato l'sms - del sistema di allarme pubblico italiano.

Una volta operativo di avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.it-alert.it e compila il questionario".

Una volta aperto il messaggio e cliccato sulla scritta OK il telefono ha ripreso a funzionare regolarmente.



