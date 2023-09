Rapina da 300 mila euro in villa di imprenditore a Foligno

Orologi di lusso, monili preziosi e denaro, per un valore complessivo stimato in circa 300.000 euro, costituiscono il bottino di una rapina compiuta nella tarda serata di martedì scorso nella villa di un imprenditore alla periferia di Foligno da quattro uomini travisati ed armati di pistola. Notizia della quale riferisce oggi il Messaggero. I fatti sono stati poi ricostruiti dai carabinieri, che indagano, in un comunicato diffuso oggi.

Secondo gli investigatori i malviventi, dopo avere scavalcato la recinzione ed attraversato il giardino, sono entrati nella villa da una porta finestra lasciata aperta. Hanno bloccato le persone presenti e si sono fatti aprire la cassaforte, asportando il contenuto.

Terminata la rapina, i quattro malviventi si sono allontanati nelle campagne circostanti. Nessuno ha riportato lesioni.

Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Foligno e del nucleo investigativo del comando provinciale di Perugia.



