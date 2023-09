Pastorelli, importante Giornata mamme e i papà degli angeli

"In terza Commissione regionale ha preso ufficialmente il via il percorso che ci porterà a istituire in Umbria la 'Giornata regionale per le mamme e i papà degli angeli' da prevedere nella terza domenica del mese di maggio di ogni anno": a sottolineare l'importanza dell'avvio dell'iter di approvazione della proposta di legge è il primo firmatario, il capogruppo Lega Umbria Stefano Pastorelli, che ha illustrato l'atto in Commissione. "Con questo documento - spiega - intendiamo sensibilizzare l'opinione pubblica e organizzare iniziative a sostegno dei genitori che hanno subito la scomparsa prematura del proprio figlio".

"Il messaggio che vogliamo lanciare - ha sottolineato Pastorelli in una nota - è di presenza e vicinanza delle istituzioni verso quei padri e quelle madri che si trovano a convivere con questa tragica esperienza. Nella legge si prevedono azioni volte al confronto, all'incontro, alla condivisione e al conforto del dolore causato dalla perdita dei propri 'angeli': iniziative da sviluppare avvalendosi degli enti del servizio sanitario regionale e in collaborazione con gli enti locali e con le associazioni del Terzo settore. In occasione di questa giornata, la Giunta regionale sarà chiamata a promuovere iniziative, anche attraverso la realizzazione e la divulgazione di pubblicazioni e materiale informativo, che possano rispecchiare le esigenze che accomunano questi genitori, promuovendo attività di informazione sui principali strumenti social".



