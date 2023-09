IT-alert dal 2024, cittadini direttamente informati

Sarà a regime a partire dal febbraio 2024 il nuovo sistema di allarme pubblico IT-alert, testato oggi anche in Umbria (insieme ad altre due regioni, Puglia e Piemonte) e servirà per comunicare direttamente alla popolazione in modo quasi contemporaneo per tutti i cittadini una emergenza imminente o in corso e dare loro le informazioni utili per autoproteggersi o mettersi in sicurezza.

"Le emergenze per cui è attivabile il servizio di broadcasting che viene utilizzato da questo sistema di comunicazione - ha spiegato all'ANSA Stefana Tibaldi, dirigente del servizio Protezione civile ed emergenze della Regione Umbria - sono esclusivamente di protezione civile: fra queste, il rischio vulcanico, il rischio nucleare o batteriologico, emergenze derivanti da incidenti rilevanti in attività, o il rischio di incidente rilevante corso, e condizioni meteo in corso particolarmente violente". Non è previsto al momento l'utilizzo di questo sistema per il rischio di terremoto proprio perché il terremoto attualmente non è prevedibile come tipo di evento.

"Questo sistema - ha spiegato ancora Tibaldi - andrà in affiancamento ai normali sistemi utilizzati fino ad oggi e la novità è che consente di raggiungere in pochi minuti tutti i cittadini collegati alla rete telefonica. Anche in caso di congestione della rete telefonica, evento tipico che succede quando c'è un evento in corso, il meccanismo comunque consente la consegna dei messaggi, superando tutta la comunicazione ordinaria".



