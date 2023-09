I cittadini chiedono chiarimenti sui messaggi IT alert

Una decina di messaggi di chiarimento dei cittadini sono arrivati alla Protezione civile di Foligno prima dell'avvio del test per il sistema di allarme IT-alert. Fra le domande più frequenti, le richieste di chiarimenti su come comportarsi all'arrivo del messaggio. Oggi il test si svolge, oltre che in Umbria, in Piemonte e Puglia e i messaggi arriveranno nelle tre regioni scaglionati, circa due minuti di distanza uno dall'altro.

L'altra domanda più frequente è se il sistema funzionerà anche per i telefoni più vecchi, non collegati a internet e la risposta è 'sì".



