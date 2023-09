Gli interventi contro le dipendenze in un convegno ad Amelia

"Dai nuovi bisogni ad una rinnovata integrazione pubblico-privato sociale nelle dipendenze" è stato il titolo di un convegno che si è tenuto presso la Comunità incontro di Molino Silla, ad Amelia, che ne ha curato l'organizzazione insieme alla FeDerSerD, Federazione italiana degli operatori dei dipartimenti e dei servizi delle dipendenze. Presenti, nel corso della giornata, il vice presidente del Senato Maurizio Gasparri, il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci, il capo dipartimento politiche antidroga della presidenza del Consiglio Paolo Molinari e le istituzioni civili, religiose e militari del territorio.

Tra i relatori, numerosi esperti del settore come i rappresentanti delle società scientifiche; Massimo Canu, Antonio Pignataro, Andrea Fantoma esperti per le dipendenze del dipartimento politiche antidroga e due testimonianze portate da Giulio Rapetti 'Mogol' e dalla presidente di Miss Italia, Patrizia Mirigliani.

"Ancora una volta la Comunità Incontro - afferma il capo struttura, Giampaolo Nicolasi - si trova al centro del tema della collaborazione fra pubblico e privato sociale per contrastare le dipendenze. Non esiste privato sociale senza il servizio pubblico, e viceversa. La presidenza del Consiglio, e gliene siamo grati, mai come ora si sta attivando per questa integrazione. Ci sono tavoli in corso per rivedere la legge 309 del 1990: si deve cambiare l'impostazione delle tossicodipendenze e soprattutto della prevenzione. In questo periodo si parla molto dei fatti di Caivano. Ma Caivano rappresenta tutta l'Italia, perché i nostri giovani vivono un momento di disagio. Da tanti anni sono qui e percepisco questo cambiamento radicale, questo menefreghismo da parte dei giovani.

Ce ne sono tanti bravi ma altrettanti allo sbando, che portano allo sbando le loro famiglie segnate dal problema della droga.

Ben vengano provvedimenti anche restrittivi, purché siano educativi. I nostri giovani devono avere un futuro e noi li vogliamo liberi dalla droga, non vogliamo la droga libera".





