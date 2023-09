Giovani nel centro di Perugia testano IT-alert

Nel centro storico di Perugia il d-day per la sperimentazione di IT-alert - sistema che consentirà di informare direttamente la popolazione della regione in caso di gravi emergenze - è passato tranquillamente.

Alcuni, soprattutto i più giovani, si sono radunati per vivere l'esperienza insieme, mentre altri, tra una passeggiata nel corso o un caffè nei bar, hanno letto la notifica arrivata accompagnata da un suono diverso da quello solito dei messaggi.

C'è chi ha solo letto il messaggio ma anche chi, in pochi, è andato più a fondo aprendo il link per compilare il relativo questionario.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA