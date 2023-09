Arrivati regolarmente in Umbria messaggi IT-alert

Sono regolarmente arrivati anche sui telefoni cellulari del personale della sala operativa della protezione civile dell'Umbria i messaggi per testare il sistema di allerta nazionale IT-alert. Che è in contatto con il numero unico regionale per sapere quanto segnalazioni e richieste sono arrivate da parte dei cittadini.

Alla struttura di Foligno sono giunte richieste di alcuni cittadini che non riescono a compilare il questionario. Circa 46 mila in tutto.

Dopo 14 minuti sono arrivati alla protezione civile nazionale 100 mila questionari dalle regioni interessate alla sperimentazione, Puglia, Piemonte e Umbria.



