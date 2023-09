A Norcia al via i lavori di ristrutturazione del Teatro civico

Il responsabile ai lavori pubblici e Rup del progetto, Livio Angeletti, il direttore tecnico Mario Ferranti e il direttore dei lavori Lorenzo Radi hanno siglato l'inizio lavori di ristrutturazione post-sisma del Teatro civico di Norcia.

L'impresa esecutrice - spiega il Comune - avrà a disposizione 224 giorni per terminare e restituire alla città uno dei punti di aggregazione più sentiti dalla comunità.

L'importo dei lavori, pari a 1.658.513,34 di euro, proviene da finanziamenti tramite erogazioni liberali da parte della famiglia Cucinelli e più espressamente da Brunello Cucinelli e dalle sue figlie Camilla e Carolina. Per il vicesindaco Giuliano Boccanera, "il recupero del Teatro civico rappresenta un punto di svolta nella ricostruzione della comunità, oltre che della città, dopo la devastante desolazione lasciata dal terremoto del 2016. Siamo grati a Brunello Cucinelli e alla sua famiglia - ha aggiunto - per aver supportato fin da subito la nostra comunità e per averci nuovamente sostenuti nonostante avessero già in altre occasioni dimostrato di esserci vicini".



