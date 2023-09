IT-Alert, il 14 il test del nuovo sistema di allarme pubblico

E' in programma 14 settembre, in Umbria, il D-day per la sperimentazione di IT-alert, il nuovo sistema di allarme pubblico che consentirà di informare direttamente la popolazione della regione in caso di gravi emergenze e che andrà ad integrare le modalità di informazione e comunicazione già in uso.

Alle ore 12.00 circa arriverà sui telefonini un messaggio accompagnato da un suono particolare, diverso dalle notifiche a cui siamo abituati. Basterà leggere il messaggio e non è necessario scaricare o collegarsi ad alcuna applicazione. Il test, promosso dal dipartimento della Protezione civile nazionale, servirà a perfezionare l'intero sistema di emergenza evidenziando, proprio grazie alla sperimentazione, eventuali criticità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA