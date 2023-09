Al via la campagna della Lega ad Assisi 'Basta Proietti'

"Assisi, basta Proietti": questa la campagna lanciata dalla Lega e illustrata nel corso di una conferenza stampa indetta dai rappresentanti territoriali del partito.

Questi hanno convocato i giornalisti per fornire un resoconto dell'attività consiliare e per illustrate le iniziative in programma della Lega, oltre a spiegare "quello fatto e soprattutto non fatto da Stefania Proietti in sette anni e mezzo" e quindi i motivi per cui dal Carroccio auspicano la fine del rapporto con la città della sindaca.

Presente anche il capogruppo Lega in Regione Stefano Pastorelli, il quale, dopo aver ringraziato il segretario comunale Lega Assisi Simone Pasqualoni e i consiglieri comunali Francesco Mignani e Jacopo Pastorelli per il lavoro svolto, ha sottolineato che l'obiettivo è quello di "ribaltare con un messaggio forte questo modus operandi, non serio e di non condivisione con la cittadinanza dell'azione dell'amministrazione Proietti". "Vedremo chi ci verrà dietro anche perché cosa è stato fatto finora? Ben poco" ha aggiunto.

"La nostra - ha spiegato - è una vera e propria campagna e non uno slogan sterile perché c'è una attività volta a portare alla luce più che l'essenza la 'non essenza' dell'amministrazione Proietti che va avanti dal 2016. 'Basta Proietti' lo diciamo soprattutto da cittadini e con senso civico".

Le principali accuse rivolte all'amministrazione a guida Proietti sono quelle di un "incomprensibile immobilismo" e di un "rimpasto continuo con accentramento nelle mani della sindaca delle deleghe più importanti". "Un accentramento che ha portato ad errori e ingenti perdite di risorse" ha commentato il segretario comunale Lega Assisi.

Ad illustrare le attività della Lega relativamente alle problematiche del territorio è stato il consigliere Mignani, il quale ha toccato, tra gli altri, temi come quelli delle scuole, degli impianti sportivi e del centro storico "con problemi di viabilità e di urbanizzazione".

Tra gli argomenti affrontati, inoltre, anche quello dell'aeroporto internazionale San Francesco d'Assisi con il capogruppo della Lega nell'Assemblea legislativa regionale Pastorelli che ha ricordato che "l'amministrazione non ha ancora pagato la quota che gli spetta".



