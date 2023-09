A Perugia Proxima, la festa nazionale di Sinistra Italiana

La Festa nazionale di Sinistra Italiana, "Proxima", si svolgerà da venerdì 15 a domenica 17 settembre a Collestrada, Perugia. Una tre giorni che ospiterà confronti politici, presentazioni di libri, buon cibo e musica dal vivo.

La giornata di venerdì 15 sarà dedicata alla politica locale.

Alle ore 18.00 si parlerà delle amministrative del 2024 nell'incontro pubblico "La destra e Romizi hanno fallito, costruiamo l'alternativa", al quale interverranno diversi esponenti della sinistra cittadina come il segretario provinciale della Cgil, Simone Pampanelli, e il segretario provinciale del Prc di Perugia, Andrea Ferroni.

Alle 21.00 sarà protagonista "Il nodo di Perugia: le ragioni del no al confronto con la politica". "Sinistra Italiana si è da sempre dichiarata fortemente contraria al progetto del "Nodino" - spiega in una sua nota - ritenendolo inutile per risolvere i problemi del traffico a Ponte San Giovanni, e dannoso per l'ambiente e per il bellissimo Borgo di Collestrada che, non a caso, è stato scelto come luogo della festa nazionale". In questo incontro, gli esponenti del Comitato, coadiuvati dal prof. Mariano Sartore, esporranno le ragioni del no al "Nodino" ai parlamentari umbri Valter Verini del Pd, Emma Pavanelli del M5s, Gianfranco Mascia ed Elisabetta Piccolotti di Avs, e ai parlamentari della commissione Trasporti alla Camera come Francesca Ghirra di Avs.

Sabato 16 sarà una giornata dedicata alla politica nazionale con un confronto, alle 18.30, tra il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni e il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, coordinati dalla giornalista Monica Giandotti.

Domenica 17 giornata conclusiva organizzata dall'Unione giovanile di sinistra, i giovani iscritti di Sinistra Italiana, che alle 18.30 presenteranno il libro dello scrittore perugino Giovanni Dozzini "Il prigioniero americano". La sera si discuterà della situazione abitativa a Perugia con un dibattito dal titolo "Perugia e il caro affitti, cosa fare?", che sarà concluso da Luana Zanella, capogruppo alla Camera di Alleanza Verdi Sinistra.

