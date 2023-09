A Panicale Fili in trama, mostra del merletto e del ricamo

È dedicata al Perugino l'undicesima edizione di Fili in Trama, mostra mercato del merletto e del ricamo in programma a Panicale dal 15 al 17 settembre. Nell'ambito degli eventi per i 500 anni dalla morte di Pietro Vannucci, tante iniziative della manifestazione promossa dall'associazione La Trama di Anita e Gal Trasimeno-Orvietano, saranno strettamente legate al celebre pittore che proprio a Panicale realizzò "Il Martirio di San Sebastiano".

L'edizione 2023 vedrà la partecipazione di oltre 60 espositori che verranno ospitati nelle taverne e botteghe del borgo, dove prosegue l'impegno per valorizzare l'Ars Panicalensis, tipico ricamo su tulle di Panicale.

Gli eventi, coordinati da Anna Lisa Piccioni, sono stati presentati in Regione da Francesca Caproni e Gionni Moscetti (Gal), dal consigliere regionale Eugenio Rondini, Erika Borghesi per la Provincia, Giulia Mencarelli (assessore alla Cultura di Panicale) e Marco Mannarelli per l'associazione La Trama di Anita. Presente anche la ricamatrice Anna Buono.

"Abbiamo portato a Panicale le maestre più importanti d'Italia. Quest'anno la manifestazione avrà uno spirito diverso, ci saranno molti eventi dedicati alle dimostrazioni", sottolineano i promotori che stanno lavorando per inserire la manifestazione nel calendario nazionale degli eventi. Intanto è pronta a partire l'edizione 2023, che si caratterizzerà anche per l'attenzione ai più piccoli. Previsto infatti un itinerario di laboratori che può coinvolgere tutta la famiglia alla scoperta delle arti del ricamo e del merletto. Tra gli appuntamenti, il Concerto di Fusilli per il Perugino, sabato in piazza San Michele Arcangelo, con merlettai al tombolo coordinati da M&F e l'animazione di "Gli orti di Mecenate".





