Perugia Flower Show a Villa del Colle del Cardinale

Sarà Villa del Colle del Cardinale ad ospitare, per la prima volta, la manifestazione Perugia Flower Show. La mostra mercato di piante, tra cui alcune rarità botaniche, si terrà nella dimora storica risalente alla metà del Cinquecento sabato 16 e domenica 17 settembre.

"Ospiterà il meglio del vivaismo", hanno sottolineato i promotori durante la presentazione organizzata a palazzo Donini, in centro a Perugia. Sul cambio di location dell'evento, nato ai giardini del Frontone e poi passato al Barton Park, l'organizzatrice Lucia Boccolini ha sottolineato che "veniamo via da lì perché il circuito nazionale è cambiato tanto". Nella villa di Colle Umberto, alle porte della città "abbiamo visto la location giusta".

Alla presentazione in Regione hanno partecipato, fra gli altri, l'assessore comunale al Commercio Clara Pastorelli e la direttrice del complesso Ilaria Batassa. All'interno del giardino i visitatori "che per il 70% arrivano dalle regioni confinanti" potranno incontrare più di 90 espositori e scoprire tanti tipi di piante: dagli alberi da frutto agli agrumi rari, passando per piante perenni e acquatiche. La nuova location permetterà anche la partecipazione di artigiani ed artisti che daranno vita ad allestimenti e spettacoli artistici. Confermata l'attenzione alla didattica con vari eventi collaterali e laboratori. Sarà anche possibile fare visite guidate nel complesso, oggetto di importanti interventi di riqualificazione.

I biglietti di ingresso per Perugia Flower Show possono essere acquistati anche on-line. La mostra mercato sarà aperta, in entrambi i giorni, dalle 9.00 alle 19.30.



