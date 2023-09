Nuovi vertici al comando provinciale carabinieri di Terni

Presentazione ufficiale per i nuovi vertici del comando provinciale dei carabinieri di Terni, martedì mattina presso la caserma di via Radice. Il nuovo comandante provinciale, colonnello Antonio De Rosa, il comandante del reparto operativo, tenente colonnello Giancarlo Caporaso, e il comandante del nucleo investigativo, maggiore Marco Ruffini, hanno incontrato la stampa.

"C'è entusiasmo - ha detto il colonnello De Rosa - e volontà di proseguire, con ottimi risultati come chi mi ha preceduto, l'attività dell'Arma sul territorio, a servizio dei cittadini.

Per noi la collaborazione con la gente è un elemento fondamentale e decisivo anche ai fini operativi. Le priorità sono certamente il contrasto alla droga, triste realtà di cui spesso ci rendiamo bene conto solo quando tocca un familiare o un amico, ai reati contro il patrimonio e anche al reati di genere. Il 'codice rosso' vede congiuntamente impegnati l'autorità giudiziaria e tutte le forze di polizia. Richiede certamente un impegno investigativo importante ma noi ci siamo, a fianco dei cittadini".

Poi un simpatico aneddoto quando gli è stato chiesto delle prime impressioni sul territorio: "Ho incontrato subito disponibilità lo scorso 25 aprile. Ero venuto a visitare questo territorio, quando ho bucato una gomma dell'auto. Ero a pranzo in un ristorante e un commensale di una comunione che stavano festeggiando lì, si è subito reso disponinibile. In pratica era il gommista del paese".

Il colonnello De Rosa, 50 anni e originario di Firenze, nel corso della sua carriera ha ricoperto gli incarichi di comandante del nucleo operativo e radiomobile e di compagnia di Pistoia, comandante delle compagnie di Palestrina e di Santa Margherita Ligure. Dal 2009 al 2012 è stato impiegato quale comandante presso la compagnia della scuola marescialli di Firenze (reggimento di Velletri) durante il progetto di trasformazione dei corsi che ha portato alla laurea triennale detti allievi. Ha poi retto il reparto territoriale di Gela, svolgendo successivamente il periodo di Stato Maggiore quale capo sezione all'ufficio logistico del comando generale dell'Arma dei carabinieri e all'ufficio relazioni con il pubblico, incarico che ha appena lasciato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA